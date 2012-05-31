Чоловіка вбило електрострумом, коли він узявся за ручку холодильника
13:11, 31 травня 2012Новини регіонів
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Обставини події з’ясовуються
У смт Чернівці Вінницької області чоловіка вбило електрострумом.
Як повідомляє Теруправління МНС у Вінницькій області, сьогодні о 5.30 від чергового лікаря швидкої допомоги смт Чернівці надійшло повідомлення про те, 52-річний чоловік отримав смертельний удар струму, взявшись за ручку ввімкненого в електромережу холодильника. Обставини події з’ясовуються.
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