Харківщина: піротехніки знешкодили три фугасні авіабомби

У селищі Борова Харківської області піротехніки МНС знешкодили три фугасні авіабомби часів Великої Вітчизняної війни, які були закопані неподалік житлових будинків.

Як повідомили УНІАН у Головному територіальному управлінні МНС у Харківській області, бомби ФАБ-50 вагою 50 кг кожна були закопані у піщаному грунті на глибині 1 м від поверхні.

Бомби виявили місцеві жителі. Прилегла територія до небезпечних знахідок була обстежена, боєприпаси вивезені у безпечне місце та знешкоджені. Постраждалих немає.