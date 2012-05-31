Закарпаття: стався аварійний витік дизпального

На Закарпатті стався аварійний витік дизпального, площа забруднення перевищує 400 кв метрів. Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у Державній екологічній інспекції у Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, під час проведення робіт з підготовки до заміни дефективної ділянки продуктопроводу на 299 км ЛВДС «Дубриничі» ДП «Прикарпатзахідтранс» м. Рівне, за межами населеного пункту с. Ужок Великоберезнянського району (землі без вилучення у землекористувачів Ужанського НПП) виникла необхідність перекачки дизельного пального з низинної дільниці на пагорб для вивільнення продуктопроводу від нафтопродуктів.

Як йдеться в повідомленні екоінспекції, з метою перекачки підприємством було влаштовано польовий продуктопровід довжиною близько 600 м, що йшов по поверхні землі.

Близько 14.00 години в результаті прориву технологічної прокладки на місці з’єднання польового продуктопроводу з підземним продуктопроводом стався витік дизпального. Підприємством нижче за місцем витоку пального влаштовано два котловани. Водні об’єкти розташовані на значній відстані від місця витоку дизельного пального, тому потрапляння пального не зафіксовано.

Також в держекоінспекції повідомляють, що на місці аварії на забрудненій території спеціалістами екоінспекції проведено відбір проб ґрунтів.

На момент обстеження, за даними екоінспекції, витік пального був ліквідований. Об’єм дизельного пального, що потрапило в навколишнє середовище уточнюється.

Загальна площа забруднення становить близько 402 метрів квадратних, уточнюють в держуправлінні.

У Держекоінспекції також наголошують, що її спеціалісти проводять інструментально-лабораторні дослідження з метою визначення ступеня забруднення ґрунтів. Після отримання результатів буде проведено нарахування збитків, завданих навколишньому природному середовищу в результаті аварії.