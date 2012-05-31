У Києві цього року поновлено житлові права 75 дітей

Цього року органами прокуратури Києва поновлено житлові права 75 дітей.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.

Зважаючи на те, що повноваження щодо забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є виключною компетенцією місцевої влади, прокуратура перевіряє кожен окремий випадок та за наявності підстав принципово реагує на виявлені порушення.

Насамперед, прокурорські перевірки стосуються питань збереження житла дітей під час їхнього перебування у дитячих будинках, своєчасного зарахування їх на квартирний облік, вжиття заходів органами влади щодо оформлення права власності на майно дітей.

За даними статистики, у Києві проживають 2463 дитини цієї категорії. На квартирному обліку перебувають 219 дітей, частину з яких зараховано на чергу саме за прокурорського втручання.