Іноземець продав за кордон у рабство харківську студентку

Харківські правоохоронці за торгівлю людьми затримали 39-річного іноземного громадянина.

Як повідомляє сайт МВС України, попередньо встановлено, що він у травні вивіз за кордон 20-річну студентку, мешканку Харкова, де продав її сутенерам для сексуальної експлуатації. Потерпілу повернуто на батьківщину.