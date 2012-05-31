Іноземець продав за кордон у рабство харківську студентку
17:37, 31 травня 2012Новини регіонів
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Потерпілу повернуто на батьківщину
Харківські правоохоронці за торгівлю людьми затримали 39-річного іноземного громадянина.
Як повідомляє сайт МВС України, попередньо встановлено, що він у травні вивіз за кордон 20-річну студентку, мешканку Харкова, де продав її сутенерам для сексуальної експлуатації. Потерпілу повернуто на батьківщину.
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