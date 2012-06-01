На Буковині у басейні потонула 6-річна дівчинка

У басейні одного з розважальних закладів районного центру Глибока Чернівецької області потонула шестирічна дитина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, нещасний випадок стався 30 травня під час святкування закінчення відвідування місцевого дитсадка «Сонечко».

Слідчі міліції та прокуратури району встановили, що на святкуванні за участі дітей, батьків і вихователів шестирічна дівчинка, залишившись без нагляду матері, вийшла на вулицю з приміщення. Зайшовши в сусіднє незачинене приміщення сауни того ж розважального закладу, з необережності впала в басейн, заповнений водою, і потонула.

За цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.