Хмельниччина: блискавка вбила 24-річного хлопця

24-річний житель села Немичинці Хмельницького району Хмельницької області загинув від удару блискавки.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в оперативно-координаційному центрі територіального управління МНС в області, трагедія сталася минулої доби.

Хлопець був смертельно уражений під час дощу розрядом блискавки. Тіло направлено на судово-медичну експертизу до Хмельницького.