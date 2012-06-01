Хмельниччина: блискавка вбила 24-річного хлопця
10:03, 01 червня 2012Новини регіонів
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Триває судово-медична експертиза
24-річний житель села Немичинці Хмельницького району Хмельницької області загинув від удару блискавки.
Як повідомили кореспондентові УНІАН в оперативно-координаційному центрі територіального управління МНС в області, трагедія сталася минулої доби.
Хлопець був смертельно уражений під час дощу розрядом блискавки. Тіло направлено на судово-медичну експертизу до Хмельницького.
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