У Черкасах пройде Парад дитячих візочків

Сьогодні в Черкасах у Всесвітній день захисту дітей вперше пройде Парад дитячих візочків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Черкаському обласному молодіжному ресурсному центрі, головна мета параду – привернути увагу громадськості до відповідального батьківства під гаслом «Бути мамою - це здорово, цікаво та чудово!».

Парад стартує з Соборної площі і рухатиметься до міського дитячого парку. На сцені парку дітлахів розважатимуть веселі казкові герої.

Мам і тат, які прийдуть на свято, також чекають цікаві конкурси. Головна ідея параду – це креативно і оригінально прикрасити свою дитячу коляску. Кожен з учасників отримає дипломи та подарунки від спонсорів та організаторів проекту у таких тематичних рубриках: «хай тек»; «авто мода»; «спортивний»; «солодка парочка»; «у світі тварин»; «мультяшний»; «я у мами чудо»; «приз глядацьких симпатій».