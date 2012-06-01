МОЗ дав роз'яснення щодо 250 млн, виділених для Охматдиту

На розпочате у 2011 році на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу цього року виділено 250 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, фінансування виготовлення проектно-кошторисної документації та початок будівництва в 2011 році здійснювалось за кошти, які були передбачені «Укрєвроінфрапроекту» в Державній цільовій програмі підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи в 2012 році з футболу, і становили 230 млн грн.

Для продовження будівництва нового корпусу «Охматдиту» в державному бюджеті на 2012 рік за бюджетною програмою «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ було передбачено 200 млн грн.

У свою чергу, постановою Кабінету міністрів України від 14.04.2010 року №357 «Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи в 2012 році з футболу» (зі змінами) «Укєвроінфрапроекту» в 2012 році для продовження будівництва нового корпусу «Охматдиту» та закупівлі відповідного обладнання передбачено 50 млн грн.

Як повідомляє МОЗ, для раціонального використання коштів та акумулювання їх в одного розпорядника коштів, постановою Камбіну від 21.05.2012 №443 кошти в розмірі 200 млн грн передані від міністерства до «Укрєвроінфрапроекту» для продовження будівництва згідно з попереднім графіком.

Як повідомляв УНІАН, новий лікувально-діагностичний комплекс Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” заплановано ввести в експлуатацію у 2014 році.

Вартість проекту, що включає будівництво комплексу та придбання обладнання, становить 1 млрд. 785 млн. грн. Його запуск забезпечить можливість надавати кваліфіковану сучасну меддопомогу майже половині дітей, які її потребують в Україні.

Медичний корпус матиме загальну площу 63 тис. кв. м. Це в 20 разів більше території, яку зараз займають чотири корпуси, які будуть зносити.