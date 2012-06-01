На Хрещатику неподалік мерії виявлено підозрілий пакет
15:18, 01 червня 2012Новини регіонів
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З невідомим вмістом
Сьогодні вдень біля фонтану на вулиці Хрещатик, 25, який знаходиться неподалік столичної мерії, виявлено підозрілий пакет з невідомим вмістом.
Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Києві.
Наразі до місця виявлення підозрілого предмету виїхали вибухотехнічні та слідчо-оперативні служби МВС.
В міліції зазначають, що, скоріш за все, це звичайний пакет, який хтось забув або залишив навмисно, щоб перевірити готовність оперативних служб.
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