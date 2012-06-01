У Дніпропетровській лікарні встановлять унікальне устаткування

На гроші, зібрані в рамках нової добродійної програми «ПриватБанку» «Дитинство для всіх», восени в Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні буде встановлено унікальне устаткування для комплексного лікування онкохворих дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник добродійних програм ПАТ КБ «ПриватБанк» Тетяна Дашевська повідомила сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

За її словами, в рамках програми було організовано збирання коштів серед клієнтів банку через банкомати. За два місяці зібрано більш як 500 тис. грн, пожертвування на добродійну акцію перерахували 20 тис. клієнтів «ПриватБанку».

«У 2011 році ми організували інтернет-голосування на сайті «ПриватБанку» серед клієнтів, запропонувавши 7 добродійних проектів. В результаті з великим відривом переміг цей проект. У лютому поточного року ми оголосили конкурс на волонтерську підтримку проекту допомоги онкохворим дітям, тому що ми вважаємо, що добродійну акцію повинна доповнювати психологічна складова. Перемогла в результаті великого конкурсу дніпропетровська добродійна організація «Сяйво веселки», - повідомила Т.Дашевська.

У свою чергу, голова правління організації «Сяйво веселки», представник Дніпропетровської єпархії УПЦ Андрій Пінчук повідомив, що волонтери організації надають онкохворим дітям духовну і психологічну підтримку. Зокрема, проводять арт-терапію, клоуно-терапію, організовують для дітей паломницькі поїздки.

За словами Т.Дашевської, в рамках нової програми «Дитинство для всіх» передбачалося до вересня поточного року зібрати 600 тис. грн на закупівлю автоматичного біохімічного аналізатора крові для Дніпропетровської обласної дитячої лікарні.

«Судячи з двох місяців акції, до вересня ми зберемо велику суму. Тому ми маємо намір ще купити для лікарні новий гемокоагулометр та інше необхідне устаткування», - сказала Т.Дашевська.

Головний лікар Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні Наталія Дементьєва повідомила, що сучасне устаткування, яке буде передано добродійним фондом «ПриватБанку» «Допомагати просто» в рамках нової програми «Дитинство для всіх» допоможе рятувати онкохворих дітей і забезпечить їх якісне лікування, дасть змогу мінімізувати виникнення ускладнень і збільшить шанси на повне одужання. Планується, що необхідне устаткування буде змонтовано і почне працювати вже восени цього року, з його допомогою лікуватимуть близько 380 дітей, що стоять на обліку з онкологічним гематологічним діагнозом.

Довідка УНІАН. Добродійна програма «ПриватБанку» «Допомагати просто» діє з 2010 року, дає можливість клієнтам банку брати участь у добродійних проектах на підтримку дітей-сиріт, тяжко хворих дітей і в цільових проектах допомоги тим, хто постраждав від стихійних лих і катастроф.

Зробити свій внесок у добродійність можна, перерахувавши суму пожертвувань у банкоматах банку або спрямувавши на добродійність дрібну здачу (до 1 грн) у відділеннях банку. В цілому в рамках програми «Допомагати просто» вже зібрано 7 млн. 136 тис. грн для дитячих будинків і більш як 3,5 млн. грн на цільові добродійні програми.