У виявленому на Хрещатику пакеті була коробка з-під взуття
15:56, 01 червня 2012Новини регіонів
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Виїжджали вибухотехнічні служби
У підозрілому целофановому пакеті, виявленому сьогодні після обіду на Хрещатику, неподалік столичної мерії, була пуста коробка з-під взуття.
Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень біля фонтану на вулиці Хрещатик, 25, який знаходиться неподалік столичної мерії, було виявлено підозрілий пакет з невідомим вмістом.
На місце виявлення підозрілого предмету одразу виїхали вибухотехнічні та слідчо-оперативні служби.
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