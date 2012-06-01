У виявленому на Хрещатику пакеті була коробка з-під взуття

У підозрілому целофановому пакеті, виявленому сьогодні після обіду на Хрещатику, неподалік столичної мерії, була пуста коробка з-під взуття.

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень біля фонтану на вулиці Хрещатик, 25, який знаходиться неподалік столичної мерії, було виявлено підозрілий пакет з невідомим вмістом.

На місце виявлення підозрілого предмету одразу виїхали вибухотехнічні та слідчо-оперативні служби.