У Житомирі відбулось свято для багатодітних родин

У Житомирі з нагоди Міжнародного дня захисту дітей влада та опозиція провели окремі заходи - обласне свято для багатодітних родин та благодійну акцію для дітей з інвалідністю «Країна дитинства, країна мрій».

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, міська влада організувала масові заходи у парку культури і відпочинку імені Гагаріна: виступи художніх колективів дошкільних навчальних закладів, театралізовану виставу «Подарунок від маленьких фей», виставка моделей кораблів тощо.

У рамках святкових заходів із нагоди дня захисту дітей керівники обласної влади відвідали інтернатні заклади, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Також сьогодні у Житомирі вихованці дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей з усіх районів області разом з батьками взяли участь у родинному святі «Оселя, скупана в любові». На свято у розважальний комплекс прибуло близько двохсот дітей.

Окремо від влади свої заходи з нагоди Міжнародного дня захисту дітей провели опозиційні партії. Так, члени житомирського осередку ВО «Свобода» подарували вихованцям дитячого садочка «Калинка» у селищі Червоне Андрушівського району вишиванки. Як повідомив УНІАН голова Андрушівської районної організації ВО «Свобода» Михайло Стельмах, такі подарунки «свободівці» зробили «для підтримки дитячої творчості та виховання патріотів».

Також сьогодні у Житомирському парку культури імені Гагаріна активісти обласної організації партії «Фронт Змін» провели благодійну акцію для дітей з інвалідністю «Країна дитинства - країна мрій». На святі діти брали участь в ігрових конкурсах та отримали солодощі, повідомила УНІАН ініціатор та організатор свята Світлана Жаворонкова. Також активісти "Фронту Змін" відвідали дитячу обласну лікарню та Тетерівський інтернат для дітей-сиріт і передали дітям подарунки.

За даними прес-служби Житомирської облдержадміністрації, в області створено 31 дитячий будинок сімейного типу і 167 прийомних сімей, в яких виховуються 510 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. В області загалом проживає 3800 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та ще 3500 дітей виховуються у неналежних умовах.