Дніпропетровськ: терористи вимагали по 10 центів за жителя України

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що вибухи в Дніпропетровську були організовані в корисливих цілях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську.

За словами В.Пшонки, зловмисники вимагали гроші після вибухів – через СМС і Інтернет, «погрожуючи новими вибухами й людськими жертвами, зокрема з дітьми».

«Зловмисники вимагали суму в доларах із розрахунку 10 центів за кожного жителя України. Таким чином було підраховано загальну суму – 4,5 млн доларів», - сказав на прес-конференції голова СБУ Ігор Калінін.