Дніпропетровськ: терористи вимагали по 10 центів за жителя України
17:52, 01 червня 2012Новини регіонів
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Сказав голова СБУ
Генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що вибухи в Дніпропетровську були організовані в корисливих цілях.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську.
За словами В.Пшонки, зловмисники вимагали гроші після вибухів – через СМС і Інтернет, «погрожуючи новими вибухами й людськими жертвами, зокрема з дітьми».
«Зловмисники вимагали суму в доларах із розрахунку 10 центів за кожного жителя України. Таким чином було підраховано загальну суму – 4,5 млн доларів», - сказав на прес-конференції голова СБУ Ігор Калінін.
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