Вибухи у Дніпропетровську не пов'язані з Євро-2012

Вибухи в Дніпропетровську 27 квітня не були пов`язані з майбутнім в Україні Чемпіонатом Європи з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Дніпропетровську заявив голова СБУ Ігор Калінін.

«Гроші були єдиною вимогою зловмисників. Це було домислом деяких ЗМІ, що пов`язують вибухи в Дніпропетровську з майбутнім чемпіонатом. Жодних даних про зв`язок цих вибухів з Євро-2012 немає», - наголосив І.Калінін.

Глава СБУ також повідомив, що підозрювані в терактах виготовляли вибухові пристрої з простих органічних сполук напередодні вибухів або безпосередньо перед ними за 10-15 хвилин.

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко повідомив журналістам, що один із затриманих має стосунок до наукової діяльності. Також слідство встановило, що затримані активно цікавилися в Інтернеті способами виготовлення вибухівки.

В.Захарченко також зазначив, що поки що у Дніпропетровську не знімається посилений режим охорони громадського порядку. Разом з тим міністр заявив, що жителі Дніпропетровська можуть відчувати себе в безпеці.

За його словами, «у нас є ряд нерозкритих злочинів з використанням вибухівки, і ми проводитимемо щодо них слідство в такому ж посиленому режимі, як розкриття терактів у Дніпропетровську».

У свою чергу генеральний прокурор України Віктор Пшонка вибачився перед жителями Дніпропетровська за події, які відбулися 27 квітня. За його словами, правоохоронні органи потім змушені були посилити заходи безпеки, щоб надалі зловмисники не організували нових вибухів.

Також, за словами В.Пшонки, силовики наполягають на підвищенні відповідальності за тероризм. Генпрокурор зазначив, що до Верховної Ради передано пакет документів з цих питань, і висловив упевненість, що ВР підтримає ініціативи правоохоронних органів і РНБО щодо посилення відповідальності в боротьбі з тероризмом.