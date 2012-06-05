Трьох хлопців під час риболовлі убив електрострум
10:07, 05 червня 2012Новини регіонів
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Вудка торкнулася дротів ЛЕП
Вчора о 9.00 у с. Павшин Мукачівського району Закарпатської області під час рибної ловлі на штучному водоймищі отримали ураження електрострумом 7 осіб, які перебували на дерев’яному пірсі.
Як повідомляє прес-служба МНС, загинуло троє осіб, і ще трьох (одну особу у важкому стані) госпіталізовано до центральної районної лікарні.
Причина ураження електрострумом – випадкове торкання вудкою дротів ЛЕП.
За фактом події правоохоронними органами поводиться розслідування.
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