Трьох хлопців під час риболовлі убив електрострум

Вчора о 9.00 у с. Павшин Мукачівського району Закарпатської області під час рибної ловлі на штучному водоймищі отримали ураження електрострумом 7 осіб, які перебували на дерев’яному пірсі.

Як повідомляє прес-служба МНС, загинуло троє осіб, і ще трьох (одну особу у важкому стані) госпіталізовано до центральної районної лікарні.

Причина ураження електрострумом – випадкове торкання вудкою дротів ЛЕП.

За фактом події правоохоронними органами поводиться розслідування.