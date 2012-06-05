Чоловіки 13 років незаконно отримували пенсії з інвалідності

В Автономній Республіці Крим працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили двох жителів Сімферополя, які надали до управління Пенсійного фонду фіктивні довідки про присвоєння їм групи інвалідності.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, на підставі фіктивних документів правопорушники упродовж останніх 13 років незаконно отримали пенсії на загальну суму 409 тис. грн.

Проти чоловіків порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство).