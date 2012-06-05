У Криму машина збила насмерть трьох молодих людей
11:37, 05 червня 2012Новини регіонів
0
Стояли на краю дороги
У Сімферопольському районі Криму дві молоді жінки й чоловік загинули внаслідок наїзду легкового автомобіля.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, аварія сталася ввечері 2 червня.
Водій автомобіля ВАЗ-2108, рухаючись із боку Сімферополя в напрямку села Чистеньке, здійснив наїзд на пішоходів, які перебували на краю проїжджої частини.
На місці аварії загинули 25-річний чоловік і 21-річна дівчина. Ще одну дівчину такого ж віку було доставлено до лікарні, де від отриманих травм вона померла. Всі загиблі - кримчани.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter