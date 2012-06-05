У Криму машина збила насмерть трьох молодих людей

У Сімферопольському районі Криму дві молоді жінки й чоловік загинули внаслідок наїзду легкового автомобіля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, аварія сталася ввечері 2 червня.

Водій автомобіля ВАЗ-2108, рухаючись із боку Сімферополя в напрямку села Чистеньке, здійснив наїзд на пішоходів, які перебували на краю проїжджої частини.

На місці аварії загинули 25-річний чоловік і 21-річна дівчина. Ще одну дівчину такого ж віку було доставлено до лікарні, де від отриманих травм вона померла. Всі загиблі - кримчани.