У Скадовську через зливу підтоплено житлові будинки
11:43, 05 червня 2012Новини регіонів
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МНС ліквідовує наслідки
205 присадибних ділянок, з них 36 житлових будинків підтоплено у Скадовську в результаті зливи.
Як повідомляє прес-служба МНС України, підрозділи МНС та комунальні служби міста проводять роботи з відкачування та відведення води з приватних житлових будинків та присадибних ділянок. До ліквідації наслідків підтоплення залучено 48 спеціалістів та 17 одиниць техніки.
На місці події працює оперативна група Управління МНС в Херсонській області.
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