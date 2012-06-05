У Скадовську через зливу підтоплено житлові будинки

11:43, 05 червня 2012
Новини регіонів
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МНС ліквідовує наслідки

205 присадибних ділянок, з них 36 житлових будинків підтоплено у Скадовську в результаті зливи.

Як повідомляє прес-служба МНС України, підрозділи МНС та комунальні служби міста проводять роботи з відкачування та відведення води з приватних житлових будинків та присадибних ділянок. До ліквідації наслідків підтоплення залучено 48 спеціалістів та 17 одиниць техніки.

На місці події працює оперативна група Управління МНС в Херсонській області.

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