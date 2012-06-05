Івано-Франківшина: в горах заблукала група туристів

В Івано-Франківській області під час екскурсії в гори заблукала група туристів.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 1 червня о 15.30 до гірської пошуково-рятувальної частини Територіального управління МНС в Івано-Франківській області надійшло повідомлення, що в районі гори Пожежевська Яремчанської міськради заблукала група туристів з 17 людей – жителів міста Кременець Тернопільської області.

Туристи перебували на екскурсії в гірському районі на території Яремчанщини. Для пошуків заблукалих туристів було залучено працівників Яремчанського, Ворохтянського та Верховинського пошуково-рятувальних відділень ТУ МНС в області (3 одиниці техніки, 13 рятувальників).

О 19.00 рятувальники знайшли заблукалих туристів на полонині Цибульник в районі гори Брецкул та доправили їх до туристичного комплексу "Заросляк".

Стан туристів задовільний, постраждалих немає.