Україна до кінця року повністю позбавиться меланжу

Україна до 1 січня 2013 року повністю позбавиться меланжу.

Про це заявив менеджер ОБСЄ з утилізації меланжу в Україні Антон Мартинюк, повідомили УНІАН в Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони України.

Він зазначив, що фінансову підтримку в рамках реалізації даного проекту надають Данія, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Угорщина, Фінляндія, Чехія та Швеція.

В Міноборони також інформують, що сьогодні в рамках реалізації спільного проекту Україна-ОБСЄ відбулася відправка 14 цистерн із 715 тоннами меланжу залізничним транспортом зі складу ракетного пального Сухопутних військ Збройних сил України, що дислокується у селищі Шевченкове на Харківщині, на одне зі спеціалізованих підприємств Російської Федерації для подальшої утилізації.

За словами представників ОБСЄ, реалізація спільного проекту з вивезення і утилізації меланжу розпочалася у 2009 році, а загалом на цей проект передбачено виділення країнами-донорами 18 млн євро.

В повідомленні зазначається, що понад 10 млн євро вже пішло на вивезення з України майже 9 тис тонн небезпечної речовини з військових частин, дислокованих на Вінниччині, Івано-Франківщині, Львівщині, Київщині та Харківщині. Решту грошей, передбачених міжнародними домовленостями, буде виділено до кінця року для вивезення 2,7 тис тонн меланжу з Харківщини та ще приблизно 3,3 тонн з Одеського регіону.

Як повідомлялося, у спадщину від Радянського Союзу Збройним силам України залишилося майже 16,7 тис тонн надлишкових та некондиційних компонентів ракетного пального, більшість з яких становлять меланжі.

На даний час меланж залишається лише в Харківській та Одеській областях.

Спільний проект Україна-ОБСЄ з вивезення меланжу є найбільшим за обсягами донорського фінансування в історії цієї міжнародної організації.