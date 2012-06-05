Брат убив брата: не поділили пульт від телевізора

В одному із сіл Дунаєвецького району Хмельницької області внаслідок побутової суперечки старший брат убив молодшого, а потім покінчив життя самогубством.

Як повідомила УНІАН співробітниця відділу зв’язків з громадськістю УМВС в області Катерина Шуприган, суперечка між братами виникла через пульт від телевізора: старшому не сподобалась передача, яку дивився молодший.

“Сперечалися до тих пір, поки невдоволений брат не схопив зі стільця ножа. Він наніс один удар, але той прийшовся прямо в серце. Крім того, лезо пошкодило ще й аорту, тож від значного крововиливу 21-річний чоловік помер на місці. Згодом після вчинення вбивства 27-річний чоловік узяв на подвір’ї мотузку і повісився”, - зауважила вона.

Наразі за цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 “Умисне вбивство” Кримінального кодексу України.

