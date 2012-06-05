У Київському СІЗО сидять 38 дітей

12:47, 05 червня 2012
Новини регіонів
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Прокурор відвідав кожного

Прокурор міста Києва Анатолій Мельник провів черговий особистий прийом неповнолітніх, які перебувають у Київському слідчому ізоляторі.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі міста Києва, на даний час в СІЗО перебуває 38 дітей.

«Під час прийому відбулася співбесіда з кожною дитиною. Прокурора, насамперед, цікавило питання матеріально-побутових умов тримання. Він запитував у дітей, чи є в них скарги щодо порушення їхніх прав, чи отримують вони відповідне харчування, чи надається належна медична та психологічна допомога, як вони навчаються та відпочивають», - говориться в повідомленні і зазначається, що жодних скарг від дітей не надійшло.

Як запевнили у прокуратур, прокурор «зайшов у кожну камеру, щоб особисто пересвідчитися в умовах тримання неповнолітніх, оглянув класи, в яких вони навчаються, кімнати, в яких діти відпочивають та займаються спортом».

Також цього дня прокурор міста Києва поспілкувався із дівчиною, яка тимчасово перебуває в СІЗО і згідно з рішенням комісії направлена з Житомирської області до однієї з колоній для неповнолітніх в Запорізькій області для відбування покарання.

Дитина розповіла, що виховувалася у багатодітній родині, де було дев’ятеро дітей, батьки позбавлені батьківських прав. Деякий час вона проживала у хрещеної матері. Її двічі було засуджено районним судом Житомирської області за крадіжки. Перший раз у 2011 році – за крадіжку металобрухту на суму понад 200 грн, а в травні 2012 року – за крадіжку велосипеда, вартістю 160 грн. У другому випадку судом їй призначено покарання – 3 роки 1 місяць позбавлення волі. Дівчина запевнила прокурора столиці, що якщо вона надалі буде шанс залишитися на волі, то ніколи більше не стане на шлях скоєння злочину, повідомили в прокуратурі. А.Мельник, ознайомившись з особовою справою дівчини та вироком суду, переконався, що вона говорить правду про її засудження та про те, що в період відстрочки виконання першого покарання вона вчинила викрадення велосипеда. Відтак А.Мельник звернувся до прокурора Житомирської області, щоб ініціювати перегляд рішення суду та зміну міри покарання зазначеній дитині.
 

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