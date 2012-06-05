На Закарпатті відкрили 36-й дитячий будинок сімейного типу

У місті Мукачево Закарпатській області відкрили 36-й дитячий будинок сімейного типу.

Про це сьогодні кореспондента УНІАН повідомили у прес-центрі Закарпатської обласної державної адміністрації.

Як йдеться у повідомленні 1 червня у Мукачевому відбулося урочисте відкриття дитячого будинку сімейного типу сім’ї Матвеюк. Володимир та Олександра Матвеюки мають двох власних дітей – доньку та дорослого сина. У 2009 році сім’я взяла на виховання двох прийомних дітей, потім ще трьох. На сьогодні найстаршій вихованці 21 рік, наймолодшій – 7.

У 2012 році рішенням Мукачівського міськвиконкому було створено дитячий будинок сімейного типу.

Під час відкриття будинку від обласної та міської влади родині подарували телевізор та комп’ютер.