250 міліціонерів здали кров для дітей

У Чернігові в рамках акції "Міліцейська крапля крові", присвяченої Міжнародному дню захисту дітей, 250 працівників правоохоронних органів здали кров.

Про це УНІАН повідомили у Секторі зв`язків з громадськістю Управління МВС в області.

За інформацією начальника СЗГ Сергія Бриля, ця акція була проведена за ініціативою начальника обласної міліції Олександра Михайлика. До приміщення УМВС, де безпосередньо працювали фахівці міської станції переливання крові, прибули співробітники інших структурних підрозділів, зокрема, працівники патрульної служби, дільничні інспектори, інспектори ДАІ, оперативні співробітники міського відділу внутрішніх справ та багато інших.

Благодійна акція "Міліцейська крапля крові" стала традиційною, цього року вона проводилася учетверте. Гроші за здану кров правоохоронці поклали до спеціально виготовленої скриньки. Увесь її вміст буде передано до одного з інтернатних закладів області.

Медична система Чернігівщини завдяки акції отримала більше 85 літрів донорської крові, зазначається в повідомленні.