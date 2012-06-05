У Кіровограді відкрили центр для тимчасового проживання жінок

У Кіровограді відкрився перший в області соціальний Центр матері та дитини, створений для тимчасового проживання жінок на останніх місяцях вагітності та для матерів з дітьми до 18-ти місяців,

Про це кореспондента УНІАН повідомили в Управлінні у справах преси та інформації Кіровоградської облдержадміністрації.

Центр розрахований на одночасне утримання десятьох вагітних жінок чи матерів з дітьми. Перебуваючи в центрі, одинокі мами матимуть можливість отримувати всебічну безоплатну допомогу: психологічні та правові консультації, медичні послуги, харчування. У закладі працюватимуть 10 спеціалістів.

На створення центру було витрачено більш як 1,5 млн грн. Зокрема, з державного бюджету на проведення ремонтних робіт було спрямовано понад 1,3 млн грн, а за кошти обласного бюджету в сумі 248 тис грн було впорядковано прилеглу до закладу територію.

За словами голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергія Ларіна, це один з найкращих закладів такого профілю в Україні. Керівництво області планує створити ще кілька подібних центрів.