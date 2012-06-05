Поїзд збив на смерть чоловіка з маленьким сином

Обставини з`ясовуються

У Криму батько з сином загинули під колесами поїзду, повідомила прес-служба Кримського управління МНС. Нещасний випадок стався на станції "Елеваторна" в Красногвардійському районі. Інформація про трагедію надійшла до рятувальників 1 червня. Загинули 35-річний чоловік і 4-річний хлопчик - жителі Криму. Обставини події з`ясовуються.

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