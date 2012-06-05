Поїзд збив на смерть чоловіка з маленьким сином
14:34, 05 червня 2012Новини регіонів
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Обставини з`ясовуються
У Криму батько з сином загинули під колесами поїзду, повідомила прес-служба Кримського управління МНС.
Нещасний випадок стався на станції "Елеваторна" в Красногвардійському районі. Інформація про трагедію надійшла до рятувальників 1 червня.
Загинули 35-річний чоловік і 4-річний хлопчик - жителі Криму.
Обставини події з`ясовуються.
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