Блискавка влучила у 10-річного хлопчика

У Крижопільському районі Вінницької області у 10-річного хлопчика влучила блискавка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

Дитина постраждала сьогодні під час грози, перебуваючи на власному подвір’ї.

Потерпілий був негайно доправлений до Крижопільської центральної районної лікарні.

На даний час дитина знаходиться в реанімації у стані середнього ступеню тяжкості.