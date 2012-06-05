Блискавка влучила у 10-річного хлопчика
15:16, 05 червня 2012Новини регіонів
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На власному ж подвір’ї
У Крижопільському районі Вінницької області у 10-річного хлопчика влучила блискавка.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.
Дитина постраждала сьогодні під час грози, перебуваючи на власному подвір’ї.
Потерпілий був негайно доправлений до Крижопільської центральної районної лікарні.
На даний час дитина знаходиться в реанімації у стані середнього ступеню тяжкості.
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