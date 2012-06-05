У районі НСК «Олімпійський» прорвало трубу з гарячою водою

У Києві в районі НСК «Олімпійський» напередодні Євро-2012 прорвало трубу.

Як повідомляє auto.bigmir.net, сьогодні на розі вулиць Федорова і Барбюса (за 500 м від «Олімпійського») прорвало трубу, і гарячою водою залило проїжджу частину до вулиці Червоноармійської.

Схожа аварія сталася восени 2010 року на вул. Барбюса.