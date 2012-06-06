Олександра Попова прийшла до тями і вже сама сидить

Жорстоко побита у Миколаєві 19-річна Олександра Попова прийшла до тями.

Більше того, як повідомляє ТСН, дівчина вже навіть сама їсть, сидить, намагається стояти з підтримкою, та найголовніше – реагує на слова.

Лікарі кажуть, що після трьох місяців без свідомості О.Попова впевнено крокує до одужання.

Нейрохірурги, кардіологи та реабілітологи розробили для Олександри спеціальний курс реабілітації. Після нього, впевнені медики, дівчині справді стало краще.

"Зараз її стан можна охарактеризувати як відновлення нейросенсорних можливостей, період розуміння зверненої мови", - зазначив головний лікар Лікарні швидкої допомоги Миколаєва Олександр Дем`янов.

О.Попову перевели в спеціалізовану палату. Їй регулярно роблять процедури - очищують кров, насичують киснем мозок та роблять масаж.

Однак до цілковитого одужання ще далеко, кажуть медики. Найімовірніше, дівчині наново доведеться вчитися ходити та говорити. Попереду в неї тривалий курс реабілітації.

Як повідомлялося, в ніч на 10 березня О.Попову в одному з барів Миколаєва по-звірячому побив 22-річний місцевий житель. Дівчина перебувала в стані коми.