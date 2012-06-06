Чернігівщина: лишаються знеструмленими 4 населені пункти

На Чернігівщині залишаються знеструмленими 4 населені пункти, що постраждали внаслідок буревію 4 червня. Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

На території Козелецького району залишаються відключеними 3 ЛЕП 10 кВ, 43 трансформаторні пункти, без електропостачання залишаються мешканці 4 населених пунктів (с. Євминка, с. Сираї, с. Озерне, с. Карпеки).

Роботи з відновлення електропостачання на території Козелецького району продовжуються силами ПАТ "Чернігівобленерго".

За уточненими даними, внаслідок негоди на Чернігівщині було пошкоджено покрівлі близько 320 будинків та споруд у 8 населених пунктах на території Козелецького, Варвинського і Прилуцького районів, у тому числі понад 300 будинків і споруд приватного сектору, 3 заклади освіти, 2 торговельні заклади, 2 сільські ради, церква, поштове відділення, будинок культури, амбулаторія, приміщення автостанції та дільниця ветеринарної медицини.

Крім того, пошкоджено 5 одиниць автомобільної техніки, 700 га посівів кукурудзи та соняшнику СТОВ "Дружба-Нова" (Варвинський район) та повалено дерева на території лісового масиву біля с. Євминка Козелецького району, що належить ДП "Остерське лісове господарство", (орієнтовна площа пошкоджених насаджень становить близько 10 га).

Вирішується питання щодо виділення з регіонального матеріального резерву будівельних матеріалів Козелецькій та Прилуцькій райдержадміністраціям для проведення відновлювальних робіт. Наразі розпочалися роботи з ремонту пошкоджених покрівель.