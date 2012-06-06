У Кіровограді ввели комендантську годину для дітей

Кіровоградська міська рада вирішила запровадити в обласному центрі комендантську годину для неповнолітніх.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення міськрада ухвалила на засіданні сесії.

Рішення передбачає, що для дітей до 14 років обмежено перебування на вулицях, у закладах дозвілля, громадського харчування, комп’ютерних залах без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють, у нічний час з 22.00 до 06.00, неповнолітнім віком від 14 до 18 років - з 23.00 до 05.00.

Депутати аргументували запровадження комендантської години криміногенною ситуацією в підлітковому середовищі та необхідністю профілактики правопорушень серед молоді.

У березні цього року Кіровоградська міська рада вже намагалась ухвалити дане рішення, проте тоді забракло голосів.