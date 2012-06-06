В Черкаські області 71-річний пенсіонер загинув під час розпилювання снаряду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС в Черкаській області, трагедія сталася вчора.

Житель села Роги Маньківського району знайшов бойовий снаряд і приніс його додому. Під час розпилювання небезпечної знахідки болгаркою стався вибух, внаслідок якого чоловік загинув на місці.