71-річний пенсіонер загинув під час розпилювання снаряду
10:48, 06 червня 2012Новини регіонів
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Користувався болгаркою
В Черкаські області 71-річний пенсіонер загинув під час розпилювання снаряду.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС в Черкаській області, трагедія сталася вчора.
Житель села Роги Маньківського району знайшов бойовий снаряд і приніс його додому. Під час розпилювання небезпечної знахідки болгаркою стався вибух, внаслідок якого чоловік загинув на місці.
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