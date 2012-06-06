Мама стрибнула в колодязь, рятуючи 2-річного сина

Працівники Роздольненського районного підрозділу МНС України витягли з колодязя 21-річну матір і її 2-річного сина, що впав туди під час прогулянки, повідомили сьогодні УНІАН у Центрі громадських зв`язків Управління МНС в Одеській області.

Як уточнили в облМНС, подія в райцентрі Роздольна сталася у вівторок, коли мати раптом побачила, що малюк, який відбіг від неї на кілька метрів, провалився в колодязь. Не роздумуючи, вона стрибнула слідом за 2-річною дитиною.

На допомогу прибули працівники місцевого пожежно-рятувального відділення МНС: за допомогою мотузки і драбини рятувальники витягли з колодязя дитину з матір`ю неушкодженими. Машина «швидкої допомоги» доставили їх у райлікарню.

На думку медиків, зараз стан здоров`я обох задовільний.