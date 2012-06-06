Чоловіка вбила бискавка: розряд притягнули звичайні відра

На пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №9 міста Хмільник Вінницької області надійшло повідомлення про те, що в селищі Уланів блискавкою смертельно уразило 49-річного чоловіка.

Про це повідомляє прес-служба МНС України.

Як з’ясувалося, чоловік прямував з відрами до криниці. Ймовірно, саме вони притягли електричний розряд.

На Вінниччині за останні два дні це вже другий випадок ураження людини блискавкою.

