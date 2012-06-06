6-річна дівчинка впала у каналізаційний колодязь у Донецьку

У Донецьку бійці МНС врятували 6-річну дівчинку, яка впала у непрацюючий каналізаційний колодязь.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України у Донецькій області, на прохання місцевих жителів Будьонівського району Донецька на місце події виїхали рятувальники МНС. За допомогою драбини вони спустилися у колодязь і допомогли дитині піднятися на поверхню.

У Центрі пропаганди кореспонденту УНІАН уточнили, що «з дитиною все добре, і її передали матері».

Від Головного територіального управління залучалася 1 одиниця техніки, а також 4 бійця особового складу.