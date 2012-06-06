Негода наробила біди у Тернопільській і Чернівецькій областях

У Тернопільській і Чернівецькій областях зливи з градом завдали збитків 20 населеним пунктам.

Як повідомляє прес-служба МНС України, учора, 5 червня, у десяти населених пунктах Борщівського та Заліщицького районів Тернопільської області сильним дощем з градом частково пошкоджено покрівлі 75 приватних житлових будинків та 4 об’єктів соціально-побутової сфери, розбиті вікна у 84 будинках, дощовою водою підтоплено 12 підвалів.

Того ж дня у 10 населених пунктах Кіцманського та Заставнівського районів Чернівецької області дощовими стоками підтоплено 48 підвалів житлових будинків, замулено 103 городи. Градом пошкоджено сільськогосподарські культури на 330 присадибних ділянках. Замулено та пошкоджено 9,5 км гравійного та 50 м асфальтового покриття вулиць.

Підрозділами МНС, бригадами обленерго та комунальними службами проводяться роботи з ліквідації наслідків негоди. Робочими групами уточнюються збитки.

Ситуація перебуває на контролі Територіальних управлінь МНС у Тернопільській та у Чернівецькій областях.