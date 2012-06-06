Запорізька область: під обвалом загинув 25-річний чоловік

У Запорізькій області під обвалом загинув 25-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в Запорізькій області, трагедія сталася біля кладовища села Натальївка Запорізького району Запорізької області.

«Повідомлення до служби порятунку «101» надійшло від двох чоловіків увечері 4 червня. Вони повідомили, що поблизу місцевого кладовища в траншеї завглибшки 5 м стався обвал. У момент події в траншеї був чоловік, якого засипало землею», - повідомили у прес-службі.

За даними ГУ МНС, на місце НП в терміновому порядку прибули рятувальники і працівники КП «Водоканал». Для проведення робіт залучили бульдозер і екскаватор.

«Через настання темного часу доби пошукові роботи припинилися і поновилися вранці 5 червня. Близько 17.00 у вівторок тіло 25-річного місцевого жителя підняли на поверхню і передали для проведення судмедекспертизи», - повідомили в МНС.