В Києві презентовано Всеукраїнську благодійну ініціативу «Рука допомоги». Проект реалізується Міжнародною асоціацією благодійників та Всеукраїнським благодійним фондом «Інститут соціальних проектів».

Представив ініціативу на прес-конференції в УНІАН голова Наглядової ради Фонду «Інститут соціальних проектів», народний депутат України Володимир Каплієнко.

За його словами, проект створює умови для підвищення рівня ініціативності сільських громад в сфері медичного захисту. Він зазначив, що сільські жителі в Україні на сьогодні практично перестали дбати про своє здоров’я.

“Акція, яку ми сьогодні презентуємо, не має жодних альтернатив, і жодних прикладів при реалізації на території нашої держави. Це перша і сама потужна ініціатива в цьому напрямку”, - стверджує В.Каплієнко.

“Ініціативність територіальних громад – це, на наш погляд, єдиний на сьогодні вихід з ситуації, коли держава не здатна виконувати свої зобов’язання, зокрема, в сфері медичного забезпечення... Головна спрямованість нашої ініціативи - це підвищити рівень диспансеризації сільського населення, привити їм потребу щодо профілактичних оглядів щорічних щонайменше, і піклування про власне здоров’я, і проведення низки ініціатив, які дозволили б в подальшому сільській територіальній громаді, зокрема, з представниками, які очолюють її і тими лідерами загальної думки, які ведуть ці територіальні громади, не втратити власне здоров’я”, - наголосив В.Каплієнко.

До проекту також залучилися 11 благодійних фондів та медзаклади з різних регіонів України.

Фонд «Інститут соціальних проектів» презентував сьогодні модель партнерства благодійників та громад, а також результати реалізованих чотирьох “пілотних” акцій, що були вже проведені в рамках ініціативи в Житомирській області (Андрушівка, Ружин, Попільня, Бердичів). В цих районах було обстежено різних медичними фахівцями більше 6 тис пацієнтів, а також проведено анкетування щодо результатів досліджень, щодо якості життя та сільської медицини.

За словами В.Каплієнка, на сьогодні в медустановах населених пунктів критично не вистачає фахівців, хоча є медобланання, але на ньому нема кому працювати. Як вихід територіальній громаді пропонується організовувати за спільним узгодженням приїзди фахівців з міст для планових обстежень, а також організувати закупівлю медпрепаратів для свого населеного пункту в районних центрах та містах за рахунок створення кас взаємодопомоги.

За задумом організаторів ініціативи, результатом дворічного проекту планується: підвищення показників медичних обстежень (диспансеризації); формування кас взаємної допомоги; об’єднання ініціативи сільських мешканців із можливостями органів місцевого самоврядування (на 30 % сільської місцевості).

Організатори подякували медикам та благодійникам, які взяли участь у пілотних проектах, та закликали всіх небайдужих підтримати реалізацію проекту.