Саша Попова відгукується на прохання лікарів і мами

19-річна Олександра Попова, котра стала жертвою жорстокого побиття, після багатоденної коми намагається вставати на ноги, відгукується на прохання лікарів і мами, розуміє звернену до неї мову.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив головний лікар Миколаївської міської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов.

«Їй краще, - сказав О.Дем’янов. – Вона стає на ноги і стоїть майже 1 хвилину, повертається, виконує прохання, реагує на звернену до неї мову».

Після того, як більше 50 днів Олександра провела в стані коми, її перевели в окрему палату ЛШМД, і в зараз вона проходить курс відновної терапії: приймає фізіотерапевтичні процедури, виконує лікувальну гімнастику, їй роблять масаж. Дуже хороший ефект дає озонотерапія – насичення крові киснем. Процедура проводиться на апараті, дарованому фондом Ріната Ахметова. «Вже після трьох процедур був різкий стрибок у поліпшенні стану Саші», - зазначив О.Дем’янов.

Що стосується планів з продовження лікування Саші в Німеччині, О.Дем’янов сказав, що в протягом, принаймні, найближчих двох-трьох тижнів, Саша знаходитиметься в ЛШМД. А обіцянки німецького інвестора Рейко Опітца поки що залишаються на словах.

«Рейко Опітц і Катеринчук забрали Сашин паспорт, який зробив адвокат В.Тимошин, і ми не знаємо, де вони зараз, і де документи Саші, - сказав О.Дем’янов. – Опітц заявив, що в вас, мовляв, усе складно з оплатою за переліт, тому нам знадобиться ще 2-3 місяці. Думаю, що на той час не буде необхідності в перевезенні. До того ж в Україні є достатньо лікарів, які можуть допомогти Саші відновитися. Якби інвестори хотіли допомогти, то вже зробили б це. У нас був випадок, коли пацієнта перевезли в клініку «Шаріте» протягом двох днів. Там була зацікавленість. А тут, видно, так вони хочуть допомогти».

О.Дем’янов повідомив, що зараз ЛШМД веде переговори про продовження лікування Олександри Попової з Київським реабілітаційним центром, а також з одним із санаторіїв у Трускавці.

«Я розумію лікарів: дівчинка була дуже тяжка, і ніхто не хотів брати на себе відповідальність, адже в реабілітаційних центрах лікуються хворі, які пересуваються самостійно. Саша ж була прикута до ліжка. Зараз особливих складнощів немає, - підкреслив головлікар. - Гадаю, що з виведенням Саші з коми ми справилися на відмінно. У неї потроху відновлюється мова. Чесно кажучи, ми не розраховували на це. Те, що вона починає говорити – для нас свято таке, що ви навіть собі не уявляєте! Проте поки що невідомо, скільки триватиме відновний період».

17 травня в Ленінському районному суді м. Миколаєва відбулося попереднє засідання у справі за звинуваченням жителя Миколаєва Олександра Косинова, який 9 березня під час побутової сварки, по-звірячому побив О.Попову, після чого дівчина півтора місяці знаходилася в стані коми.

На сьогодні, 6 червня, призначене слухання справи по суті, а 7 червня судді почнуть опитувати свідків у справі.

Підсудному інкримінуються злочини, передбачені ч. 2 ст. 15, п.7 ч.2 ст. 115 (замах на навмисне вбивство з хуліганських спонукань) і ч.1 ст. 185 (таємне заволодіння чужим майном) КК України.