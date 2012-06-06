У Дніпропетровську 33-річний чоловік погрожував терактами в метро

Сьогодні вранці у Дніпропетровську спільний наряд співробітників СБУ та міліції затримав 33-річного місцевого мешканця, який напередодні за допомогою СМС-повідомлення погрожував скоїти терористичні акти.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.

Зловмисник надіслав анонімне СМС-повідомлення на телефон довіри Служби безпеки України, оприлюднений у ЗМІ для надання громадянами інформації про обставини та осіб, причетних до вибухів у Дніпропетровську 27 квітня.

Співробітники СБУ терміново реалізували комплекс оперативно-розшукових заходів і через кілька годин після отримання повідомлення встановили його автора. Ним виявився водій вантажного електрокару одного з приватних підприємств Дніпропетровська.

Зловмисника затримали на робочому місці. У нього було вилучено мобільний телефон, з якого він надсилав СМС-повідомлення.

Затриманий пояснив, що написав «есемеску» з хуліганських мотивів після вживання спиртних напоїв.

З’ясувалося, що цей громадянин у квітні минулого року вже був засуджений за неправдиве повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу у Дніпропетровську (за ч.2 ст.259 Кримінального кодексу України) до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Органами міліції вирішується питання про порушення стосовно затриманого кримінальної справи.

В той же час прокурор Дніпропетровської області Наталія Марчук сьогодні повідомила журналістам, що зловмисник вимагав 1 млн євро за нескоєння терактів, зокрема, в Дніпропетровському метро.

За словами Н Марчук, зловмисник заявив, що має «півтонни вибухівки».

«Виникає запитання, чому після затримання 4 підозрюваних у вибухах у Дніпропетровську не відмінено антитерористичну операцію? Як бачите, дурнів, які анонімно погрожують терактами, ще достатньо», - зазначила прокурор Дніпропетровської області.