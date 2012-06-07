Тернопільщина: поблизу села виявлено 144 артснаряди

...часів війни

У Тернопільській області поблизу села Рідколісся Монастириського району виявлено 144 артилерійських снаряди калібру 107 мм часів Другої світової війни. Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, вибухонебезпечні предмети виявили вчора піротехніки під час контрольної очистки місцевості поблизу села, оскільки 4 червня там було знайдено 28 боєприпасів. Усі знайдені боєприпаси – німецького виробництва.

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