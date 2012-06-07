Комендантську годину для дітей у Кіровограді вже відмінили

Прокуратура Кіровограда опротестувала рішення міської ради від 5 червня про запровадження комендантської години для неповнолітніх у нічний час.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

6 червня міський голова Кіровограда Олександр Саінсус підписав рішення сесії «Про обмеження перебування у нічний час дітей без супроводу батьків, або осіб, які їх замінюють, у закладах дозвілля, громадського харчування, в ігрових залах, комп’ютерних та інтерактивних клубах, інших розважальних закладах та громадських місцях».

Прокуратура наголошує, що схвально оцінює починання влади у проведенні профілактики правопорушень серед молоді та покращення криміногенної ситуації в підлітковому середовищі.

Водночас, у відомстві наполягають, що прийняті положення грубо порушують права дітей на свободу пересування, зокрема, ст. 33 Конституції України.

Крім того, вказано на декларативний характер прийнятого рішення, оскільки за порушеннями обмежень перебування у нічний час не передбачено відповідальності.

Прокурорський протест зупиняє дію опротестованого акту та підлягає розгляду в десятиденний термін з дня його надходження.