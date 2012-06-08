В одеській лікарні відкрили «Вікно життя» для покинутих немовлят

В Одеській міській лікарні № 3 відкрили дев`яте в Україні «Вікно життя», в якому матері, які з якихось причин вирішать відмовитися від новонароджених, можуть анонімно залишити немовлят без ризику для їхнього життя та здоров`я.

Як передає кореспондент УНІАН, в цьому соціальному проекті взяли участь міський голова Олексій Костусєв, начальник Управління охорони здоров`я міськради Ігор Шпак, а також представники міської лікарні № 3.

За словами мера Одеси, влада бере на себе турботу про сиріт, біля «Вікна життя» не встановлено ані камер спостереження, ані охорони.

І.Шпак додав, що «минулого року вперше народжуваність в Одесі перевищила смертність. У планах управління охорони здоров`я - відкриття ще одного "Вікна життя" - в Київському районі міста. Тут також буде розміщено інформацію про те, що можна зробити для дитини перед тим, як залишити його в міській лікарні».

Біля «Вікна життя» також можна буде знайти інформацію про те, що людина може зробити для дитини перед тим, як остаточно прийняти рішення залишити його у «Вікні життя».

Раніше два подібні «Вікна життя» були відкриті у Львові, по одному - в Тернополі, Борисполі, Вінниці, Києві, Рівному, Павлограді.