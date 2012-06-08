В Іллічівському порту отруїлися чистильники

Обставини і причини отруєння трьох чистильників суднових танків теплоходу «СЛВ 359», пришвартованого біля причалу Іллічівського морського торгового порту, перевіряються працівниками Іллічівської транспортної прокуратури, повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області.

Як зазначили в прес-службі, керуючись вимогами ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України, прокуратура перевірила умови робіт з метою замивання танкера від залишків нафтопродуктів, які викликали гостре отруєння і подальшу термінову госпіталізацію 67-річного і двох 22-річних працівників.

За оцінкою лікарів, зараз стан здоров`я потерпілих «середньої тяжкості».

Згідно з даними транспортної прокуратури, «отруєння сталося парами метану, які виділялися під час виробничого процесу».

Тим часом фахівці Одеського територіального управління Державної служби гірничого нагляду і промислової безпеки, котрі побували на місці події 7 червня, зробили висновок, що «чистильники суднових танків отруїлися парами мазуту».

Згідно з повідомленням прес-служби Одеського територіального управління Держгірпромнагляду України, «створена комісія з розслідування нещасного випадку на виробництві».