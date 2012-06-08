Чернігівщина: потужний вітер зірвав дах із райлікарні

На Чернігівщині сильний вітер зірвав дах із райлікарні. Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

У м. Бобровиця учора внаслідок пориву сильного вітру з покрівлі основного корпусу Бобровицької центральної районної лікарні було зірвано шифер та пошкоджено близько 300 кв м покрівлі.

Завдані збитки встановлюються. Електро-, газо- та водопостачання не порушено, загиблих і травмованих немає. На об`єкті розпочалися аварійно-відновлювальні роботи.

