Тернопільська дитяча лікарня отримала нове медобладнання

Тернопільська міська дитяча лікарня отримала нове медичне обладнання на 60 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міськради, нове сучасне устаткування лікарні вручили міський голова Сергій Надал спільно з керівником благодійного фонду родини Шинке «З Любов’ю та милосердям» Володимир Шинке. Дитяча комунальна лікарня отримала апарат низькочастотної електротерапії «Радіус-01 Інтер СМ» для лікування різноманітних захворювань методом електротерапії, а також переносний апарат УВЧ-30.03 для місцевого лікувального впливу електричним або магнітним полем ультрависокої частоти

«У першу чергу хочу побажати усім діткам бути здоровими. Дякую лікарям та благодійникам, завдяки яким діти нашого міста зможуть одужувати швидше. Реальна турбота про дітей, оберігання їх від негативних впливів сьогодення робить кращими, добрішими, милосерднішими і нас самих», – сказав під час передачі обладнання С.Надал.

Як зазначив головний лікар Роман Книш, дане обладнання в лікарні вже довгий час з нетерпінням чекали. Відтак він подякував владі міста та благодійній організації за покращання матеріальної бази лікарні.