Сім'ям, будинки яких були зруйновані ураганом, виділили 600 тис. грн

Луганська міська рада виділила з міського бюджету 600 тис. грн на виплату компенсацій і закупівлю будівельних матеріалів для сімей, будинки яких були зруйновані в результаті урагану 3 червня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, таке рішення прийняли сьогодні депутати міськради на позачерговій сесії.

Крім того, мерія звернулася по матеріальну допомогу до Луганської облради, яка погодилася виділити 700 тис. грн на ці самі цілі.

Міська рада також просить бізнесменів і підприємців надати матеріальну допомогу потерпілим. Для цього буде відкрито спеціальний добродійний рахунок.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня в Луганську в результаті урагану були знеструмлені 2 тисячі 94 приватні житлові будинки. Травмовано 3 людей, зокрема 2 дітей.

Крім того, сильний вітер повалив 450 дерев. В Артемівському і Кам’янобрідськом районах міста були пошкоджені дахи 102 приватних будинків.

За попередніми розрахунками, без урахування м. Олександрівська і сел. Тепличне, дані щодо яких уточнюються, загальна сума матеріального збитку, завданого шквальним вітром у Луганську 3 червня, становить близько 5 млн. 616 тис. грн. Остаточні розрахунки збитків будуть завершені в найближчі день-два.