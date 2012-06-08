Біля стадіону „Арена-Львів” знайшли міну часів війни

Сьогодні у Львові близько 11.00 неподалік стадіону „Арена-Львів” було виявлено мінометну міну часів Другої світової війни.

Як повідомила УНІАН речник обласного управління міліції Світлана Добровольська, міну було виявлено на вулиці Стрийській під час проведення завершальних робіт із упорядкування алеї довкола стадіону.

„Будівельники виявили мінометну міну калібру 82 мм часів Другої світової війни, яка знаходилася на відстані 500 метрів від стадіону. Міну було вивезено і знешкоджено. Роботи продовжуються”, - зазначила С.Добровольська.