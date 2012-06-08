БМВ зіткнулося вантажівкою: загинуло двоє людей

На Київському шосе при в`їзді у Вінницю внаслідок зіткнення автомобіля «БМВ» з вантажівкою «ГАЗ» – загинуло двоє людей.

Про це УНІАН повідомив начальник сектору профілактичної роботи управління Державтоінспекції у Вінницькій області Володимир Мотичко.

За його словами, аварія сталась близько 3.30 ранку 8 червня. «Водій автомобіля «БМВ» рухаючись у напрямку Вінниці в’їхав у фургон вантажівки «ГАЗ», який рухався у тому ж напрямку. Сила удару була така, що автомобіль «БМВ» відкинуло через газонну смугу на смугу зустрічного руху, на щастя, там в той час машин не було. У вантажівки ж відвалився фургон і його розвернуло в зворотному напрямку», - розповів В.Мотичко.

Він зазначив, що водій та пасажир автомобіля «БМВ» загинули на місці ДТП, водій вантажівки-хлібовоза, який їхав у Вінницю на завод за хлібом – не постраждав. Вантажівка була обладнана газовою установкою, яка могла вибухнути від удару.

Щоб дістати тіла загиблих у аварії, яких затисло в автомобілі, були викликані співробітники МНС.

В.Мотичко додав, що в даний час встановлюються особи загиблих та проводиться експертиза. Попередньою причиною аварії, він назвав «значне, у рази, перевищення швидкості водієм автомобіля «БМВ».

